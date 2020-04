H&M chiude 7 negozi in tutta Italia, in bilico Bari: ecco i punti vendita che non riapriranno. A rischio 145 lavoratori

Ultimo aggiornamento: 17:34

Doccia fredda a pochi giorni dalla fine del lockdown: il mega store "H&m" di via Sparano a Bari potrebbe presto chiudere, la direzione aziendale lo ha comunicato in un incontro con i rappresentanti sindacali dei lavoratori. Una ipotesi assolutamente inattesa, tanto da fare scrivere subito una lettera alla Uiltucs Puglia per chiedere un incontro urgente all'azienda svedese con sede italiana a Milano.«Abbiamo appreso in queste ore, con non poco stupore, della vostra decisione di procedere alla chiusura del negozio di Bari - scrive Marco Dell'Anna, segretario Uiltucs Puglia - sebbene ad oggi non vi fossero ufficialmente indicatori economici negativi tali da presupporre provvedimenti simili, con potenziali conseguenze pesantissime ai danni dei livelli occupazionali esistenti».Il sindacato chiede una convocazione urgente in modalità videoconferenza. In quello che fu il palazzo della Rinascente, oggi lavorano cinquanta persone. Il punto vendita di Bari è solo uno nella lunga lista delle possibili chiusure annunciate dalla multinazionale della moda (i lavoratori ne contano sette), che nel cuore dell'emergenza Coronavirus ha prospettato pesanti conseguenze a causa del crollo delle vendite per il lockdown.Già un mese fa la catena di abbigliamento low cost svedeseaveva annunciato di poter essere costretta a tagliare decine di migliaia di posti di lavoro dopo laper l'emergenzaDopo quasi due mesi di lockdown e 3.441 negozi chiusi in tutto il mondo per l'emergenza, mercoledì l'azienda ha discusso il futuro occupazionale dei dipendenti diCome riporta UILTuCS, l’azienda ha comunicato alle organizzazioni sindacali le tempistiche di chiusura dei seguenti punti vendita:• I primi 3 punti vendita che non riapriranno dopo la fase da Covid 19 sono 2 ae 1 a– i negozi di Milano che non riapriranno sono quelli die quello diper un totale di 70 lavoratori.– il punto vendita dicomprende 14 dipendenti.• Gli altri punti vendita interessati da unasono i seguenti:, chiusura prevista 9 agosto 18 unità operantichiusura prevista 8 novembre 12 unità operanti• 2 punti vendita dicentro 16 unità operanti ein provincia di Vicenza 18 unità operanti le chiusure sono previste tra agosto e novembre.Il totale delle unità in esubero ècosì suddivise: 39 part time, 62 full time, 10 tempi determinati e 34 lavoratori a chiamata per i quali la UILTuCS aveva già contestato l’utilizzo improprio della tipologia stessa.A detta dell’azienda la decisione di chiudere i 7 punti vendita H&M è stata assunta dalla casa madre svedese, affermando che tale scelta si ritiene indispensabile la continuità degli altri 172 punti vendita. Ora resta da capire il destino dello store barese.