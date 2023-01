Monopoli come Kabul, guerra di botti e un cane muore per la paura

Monopoli come Kabul? Nonostante i ripetuti appelli ed i controlli delle forze dell’ordine (numerose pattuglie erano dislocate su piazza Vittorio Emanuele e gli agenti della polizia locale giravano lungo l’anello del “Borgo”), subito dopo la mezzanotte si è acceso un vero e proprio tiro incrociati di botti e, forse, anche qualcosa in più. A farne le spese, come spesso succede, sono stati gli animali.

Un ictus per lo spavento: muore un cane

Un cane è stato soppresso ieri mattina a causa delle conseguenze di un ictus che lo ha colpito per la paura. A raccontarlo, sui social, è Mara, che, anche lei, ha un cane in casa: «È accaduta una cosa che teme chiunque di noi abbia un animale in casa. Il cane di una mia amica, a causa dei botti, ha avuto un ictus. Posso soltanto immaginare il loro dolore, ma tutti gli ospiti che erano in casa nostra, per esempio, hanno visto come il terrore invadesse la nostra Nina ad ogni esplosione», scrive Mara in un durissimo post pubblicato su Facebook. Il fatto è accaduto a pochi passi da piazza Vittorio Emanuele, dove era in corso il concerto di fine anno organizzato dall’amministrazione comunale e alla quale erano presenti decine di famiglie. Il cane è stato poi soppresso nella mattinata di ieri.