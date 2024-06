Maxi operazione della Guardia di Finanza di Bari e del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, con il supporto del locale Reparto Operativo Aeronavale e di personale del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia. Trentuno le misure cautelari: 15 arresti in carcere, 14 ai domiciliari e due destinatari dell'obbligo di dimora. Si tratta di persone residenti nelle province di Bari, BAT, Foggia, Teramo e Chieti. E' scattato anche un sequestro preventivo dei beni per circa due milioni di euro.

Le persone attinte dai provvedimenti restrittivi sono indagate, a vario titolo, per i reati di associazione finalizzata al traffico di droga, nonché produzione, traffico e detenzione illeciti della stessa.

L'operazione ha consentito di disvelare l'esistenza di un gruppo criminale con sede operativa nella provincia di Foggia e propaggini in quelle di Bari e BAT.

Numerosi i riscontri operativi effettuati nel corso delle investigazioni che hanno permesso di sottoporre a sequestro circa 150 kg di hashish e 200 mila euro in contanti, nonché di procedere a diversi arresti in flagranza di reato.