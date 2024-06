Lutto nella politica cittadina: addio alla vicesindaco Tricarico

L'intera comunità cittadina di Grumo Appula è rimasta attonita alla notizia dell’improvvisa e prematura scomparsa della 39enne Angela Tricarico, in paese meglio conosciuta come Liliana, vicesindaco in carica. A dare ufficialmente la notizia della morte della giovane amministratrice è stata l'amministrazione comunale attraverso un post pubblicato sulla pagina Facebook del comune nel quale si legge: «Con commozione e tristezza si comunica che questa mattina è deceduta la vicesindaco del Comune di Grumo, Angela Tricarico».

Chi era Angela Tricarico

Chi la conosceva la ricorda come una donna solare, sempre disponibile verso gli altri, riservata e altruista. Angela Tricarico solo l'anno scorso aveva avuto la gioia di diventare mamma. Poco dopo il parto, però, l'amara scoperta della malattia che, in pochi mesi, ha stroncato la sua giovane esistenza. Appena diffusasi la notizia, nella piccola cittadina dell'area metropolitana barese, tantissimi sono stati i messaggi che invaso la rete. «Una donna coraggiosissima, altruista, determinata, umile e sempre pronta ad aiutare», scrive qualcuno. Poi, c'è chi la ricorda come «una grandissima donna dai grandi valori umani», e ancora, si legge: «adesso sei andata, portando con te la stima e la vicinanza di numerose persone che hanno avuto la fortuna di poterti conoscere». Tantissimi i messaggi di cordoglio che hanno inondato i social come quelle di chi le dice «ora sei un angelo, proteggi la tua bimba e la tua famiglia».

Liliana, che lascia una figlia di otto mesi, era stata eletta, nell'amministrazione del sindaco Michele Minenna a settembre del 2020.

Per la propensione verso il prossimo e il suo essere molto impegnata nel sociale, aveva ricevuto dal primo cittadino grumese la delega assessorile ai servizi sociali. Commosso e addolorato il commento del sindaco Minenna, per il quale «la prematura scomparsa della vice sindaco, Angela Tricarico, ha colpito l’amministrazione comunale e l’intera comunità grumese, che si unisce al cordoglio delle famiglie Gallo e Tricarico. Liliana». Il primo cittadino aggiunge che «ha combattuto, come solo lei sapeva fare nella vita, fino alla fine contro un male incurabile». Per il sindaco non sarà facile doversi accostare alla scelta del suo sostituto pensando di dare una continuità amministrativa a quanto avviato e attuato fino ad oggi da Angela Tricarico.

Il feretro è composto nella camera ardente allestita nella sala consigliare del Comune, rimasta aperta per tutto il pomeriggio di ieri, e che rimarrà aperta fino al pomeriggio di domani, giorno nel quale è stato decretato il lutto cittadino. I funerali si svolgeranno domani (lunedì, ndr) pomeriggio con il corteo funebre che partirà alle 16,15 da palazzo di città dopo il saluto di commiato del sindaco. Alle 17 avranno inizio le esequie alla chiesa Matrice Santa Maria Assunta. Un lutto che lascia un grande vuoto in tutta la comunità grumese che ha perso una sua concittadina, da sempre, impegnata nell'aiutare gli altri senza mai sottrarsi anche quando le sue condizioni di salute le avrebbero consigliato riposo e distensione. Messaggi di cordoglio alla famiglia e al comune di Grumo Appula sono arrivati da tutte le forze politiche, dal mondo della scuola, dell'associazionismo e del terzo settore.

