Grotte di Castellana, gite e visitatori: boom di Pasqua

Grotte di Castellana, è boom per il weekend di Pasqua. Tra sabato e lunedì sono stati 5.932 i visitatori in gita a uno dei siti più belli di Puglia. Dopo la pandemia, è il primo vero segnale di ritorno alla normalità. Tanti turisti di prossimità ma anche diversi stranieri. Il giorno con più ingressi quello di Pasquetta, con 2.471 visitatori tra mattina e pomeriggio. 2.098, invece, le presenze nella domenica di Pasqua.

Il commento

«Le grotte di Castellana si confermano meta turistica di interesse nel fine settimana pasquale. – ha commentato Victor Casulli, presidente del CdA Grotte di Castellana – Quelli registrati per Pasqua 2022 sono numeri importantissimi che segnano un graduale ritorno alla normalità. Dopo due anni di chiusura forzata nel periodo pasquale, tantissimi sono stati gli italiani che hanno scelto le Grotte di Castellana per il weekend di Pasqua e tantissimi gli stranieri che hanno eletto il nostro sito carsico a meta preferita nello scorso fine settimana. Devo ringraziare tutto il personale che in questi giorni ha lavorato per far funzionare tutto al meglio e quotidianamente si impegna al servizio degli utenti».

I prossimi appuntamenti

L'estate sia avvicina ma per le grotte di Castellana può essere importante anche questa primavera: sabato prossimo la visita Speleonight, domenica, invece, lo spettacolo Hell in the Cave.