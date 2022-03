Green pass falsi venduti su Telegram, acquisti anche a Bari: 25 indagati in tutta Italia

Un maxi blitz della polizia è in corso in tutta Italia per debellare un'organizzazione criminale specializzata nel commercio in rete di Green pass falsi in grado di superare i normali controlli di verifica. E anche Bari è al centro di questa rete.

Il blitz

Falsi green pass al prezzo di 300 euro. Un max iblitz con perquisizioni in tutta Italia è stato disposto dalla procura di Termini Imerese e affidato ai poliziotti della sezione di polizia giudiziaria, contro una presunta organizzazione criminale specializzata secondo le indagini nel commercio in rete di false certificazioni anticovid in grado di superare i normali controlli di verifica. Gli indagati sono 25, mentre gli acquirenti sono stati scoperti in 15 province italiane: Bari, Roma, Cremona, Aosta, Cosenza, Lucca, Caltanissetta, Agrigento, Palermo, Bologna, Olbia, Venezia, Treviso, Mantova e Salerno.

Il commercio su Telegram

I falsi green pass erano venduti in diversi canali presenti sulla piattaforma Telegram. Sono 20 le perquisizioni ordinate in ambito nazionale che hanno consentito di sequestrare, oltre a green pass cartacei, una trentina di dispositivi informatici all'interno dei quali i certificati erano conservati in formato digitale.

I venditori assicuravano secondo le indagini agli acquirenti il rilascio di un certificato «rafforzato terza dose» personalizzato, chiedendo copia della tessera sanitaria, a fronte del pagamento di circa 300 euro solitamente in criptovaluta, prevedendo anche «sconti famiglia» per coloro che acquistassero più certificati. Le indagini sono ancora in corso; al vaglio degli investigatori si trovano adesso anche i dispositivi telefonici e alcuni conti correnti italiani utilizzati per far transitare i pagamenti per l'acquisto dei falsi green pass.