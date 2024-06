Volontario muore schiacciato dal cancello della parrocchia

Un volontario di 45 anni ha perso la vita questa mattina a Gravina in Puglia, vittima di un tragico incidente. L'uomo è stato travolto e schiacciato da un cancello in ferro mentre si trovava in un giardino adiacente alla chiesa del Santissimo Crocifisso.

Secondo le prime ricostruzioni, il cancello ha ceduto improvvisamente mentre il volontario lo stava aprendo, forse per accedere al giardino e svolgere alcune attività di manutenzione. L'impatto è stato violento e non ha lasciato scampo all'uomo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri e la Polizia Locale per i rilievi del caso e per avviare le indagini volte a chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. La comunità di Gravina è sconvolta dalla tragedia e si stringe al dolore dei familiari della vittima.

Ancora da chiarire le cause