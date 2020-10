Gravina, chiuse tutte le scuole: 4 studenti positivi

A Gravina di Puglia oggi tutte le scuole, di ogni ordine e grado, resteranno chiuse per l'emergenza coronavirus. Lo ha annunciato su facebook il sindaco Alesio Valente, la decisione è stata presa d'urgenza dopo che l'Asl Bari ha comunicato la positività di quattro studenti, di età diverse e che frequentato diversi istituti scolastici. «Siccome non è stato ancora possibile tracciare i contatti di questi quattro bambini e ragazzi - ha spiegato il sindaco - in via precauzionale e in accordo con l'Asl abbiamo deciso di chiudere tutte le scuole. Mi scuso per i disagi che inevitabilmente verranno creati ma la tutela della salute viene prima di tutto. Quando l'Asl avrà ricostruito la catena dei contatti stretti saremo in grado di isolare le singole classi». Nel frattempo, le scuole saranno sanificate.

