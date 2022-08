Grandine come palle da tennis: tre Comuni chiedono lo stato di calamità

«Un fuoco incrociato di grandine di dimensione quanto palle da tennis si è abbattuta su Casamassima, Rutigliano e Cellamare in provincia di Bari che ha raso al suolo, vigneti, campi di ortaggi e pomodori, frutta, tendoni, auto e strutture con danni incalcolabili». È quanto denuncia Coldiretti Puglia, dopo l'ennesima ondata di maltempo repentina che ieri ha colpito in maniera violenta campi e aziende agricole, in particolare nel sud est barese.

«Dopo mesi di assenza di precipitazioni in Puglia - denuncia la Coldiretti regionale - si stanno verificando ogni giorno eventi estremi tra grandinate, nubifragi, tornado e tempeste di fulmini a macchia di leopardo in tutta la regione provocando gravissimi danni nei centri urbani ed in campagna. La caduta della grandine nelle campagne - sottolinea la Coldiretti regionale - è la più dannosa in questa fase stagionale per le perdite irreversibili che provoca alle coltivazioni di frutta e verdura nei campi proprio alla vigilia della raccolta, mandando in fumo un intero anno di lavoro». «Un evento climatico avverso che - precisa la Coldiretti - si ripete sempre con maggiore frequenza ma a cambiare è anche la dimensione dei chicchi che risulta essere aumentata considerevolmente negli ultimi anni con la caduta di veri e propri blocchi di ghiaccio anche più grandi di una palla da tennis. Campi allagati, raccolti devastati ma anche frane e smottamenti sono gli effetti del maltempo rilevati nelle campagne dal monitoraggio della Coldiretti con la grandine che è stata l'evento climatico più grave per i danni irreversibili che ha provocato ai raccolti, visto che in una manciata di minuti è in grado di distruggere il lavoro di un anno intero».

Lo stato di calamità

Dopo Casamassima, anche i sindaci di Rutigliano e Noicattaro hanno annunciato la richiesta dello stato di calamità naturale per i danni causati dalle violente grandinate di ieri. «La situazione dopo la disastrosa grandinata di ieri è molto grave» scrive sui social il sindaco di Rutigliano, Giuseppe Valenzano. «Ad essere stata colpita - spiega - è la nostra agricoltura, la fatica di un anno che purtroppo in qualche minuto viene spazzata via da un violento temporale. Questa mattina, dopo un attento sopralluogo, abbiamo inviato comunicazione urgente per richiedere lo stato di calamità naturale. Sono certo che la Regione Puglia non ci lascerà indietro e ci sosterrà nel migliore dei modi». Il sindaco di Noicattaro, Raimondo Innamorato, che aveva già fatto sapere che gli uffici stavano valutando se accedere al fondo nazionale di solidarietà per le calamità naturali, nelle ultime ore ha inoltrato la formale richiesta.