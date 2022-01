Giovinazzo, crolla il solaio: terrore in casa per madre e due bimbe. Una delle piccole in salvo per miracolo

Viene giù il solaio in un'abitazione di Giovinazzo, una bimba di un anno fortunatamente illesa e viva per miracolo. Sembrava l'inferno, e avrebbe potuto avere conseguenze ben maggiori per la piccola, messa in salvo dalla mamma, anche lei sotto choc. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. È successo a Giovinazzo, in Via Bari, nella serata di sabato.

L'intervento salvifico della donna

Dopo il crollo, la casa è stata invasa dalla polvere. Subito sul posto gli uomini della Polizia di Stato, con i Vigili del Fuoco di Molfetta. L'abitazione si trova al primo piano di un condominio, all'interno vi erano una donna con le sue due figlie, una di otto anni e una di 12. L'accesso alla casa è stato interdetto per tutti, anche per la stessa famiglia, che ha passato la notte in un'altra abitazione. Secondo una prima ricostruzione, importante l'intervento della donna per salvare la vita alla figlioletta alle prime avvisaglie di cedimento.

