Un anziano da solo in giro di notte, il carabiniere lo accompagna a casa: la foto è virale sui social

Era già successo a Bari, di giorno. Questa volta capita a Giovinazzo, nel cuore della notte. Un carabiniere aiuta un uomo anziano a rientrare a casa, la foto diventa virale e sui gruppi facebook della cittadina a Nord di Bari è caccia all'eroe. Il vice brigadiere in servizio presso la locale caserma dei carabinieri ha incontrato, attorno all'una, nella notte, un anziano che vagava da solo nei pressi di via De Gasperi. L'uomo avrebbe spiegato al militare di essere in giro per aspettare un amico. Si sarà confuso, vista l'ora. Una volta che l'anziano si è accorto del tutto, il carabiniere lo ha accompagnato a casa.

Il precedente

Un po' di tempo fa era successo a Bari, ma in pieno giorno: la foto di un vigile che aiutava un anziano ad attraversare la strada nell'ora di punta era diventata virale. Militari con un cuore tenero. Pronti ad aiutare.