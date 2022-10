Giornata mondiale del pane, ad Altamura si festeggia la Dop. Ecco il programma

Per la Giornata mondiale del pane in programma domani, domenica 16 ottobre, la città di Altamura in provincia di Bari, celebra il suo rinomato pane a cui nel 2003 la Commissione europea ha attribuito la Dop, denominazione di origine protetta. È stata la prima in Europa nella categoria pane e prodotti da forno.

Il programma degli eventi

Un ampio programma è stato organizzato dal Consorzio per la tutela e la valorizzazione del pane di Altamura Dop, in collaborazione con il Comune di Altamura e con la Regione Puglia. Particolarmente ricco il calendario che prevede domani mattina (ore 10) un convegno sulle opportunità della filiera presso l'ex Monastero del soccorso, in piazza Resistenza; mostre ricche di riferimenti alle tradizioni culturali, religiose e spirituali che il pane evoca, esposizioni di artisti contemporanei, cooking show e spettacoli in diversi luoghi del centro storico; aperture straordinarie di musei. «Il Consorzio per la tutela e valorizzazione del pane di Altamura Dop non poteva non cogliere questa occasione - ha detto la presidente del Consorzio, Lucia Forte - per organizzare un ricco ed interessante calendario di eventi ed iniziative, partendo proprio dal significato più profondo ed universale del pane. Perché l'aspetto rilevante e significativo è quello produttivo a cui aderiscono tutte le aziende della filiera Dop (agricoltori, molitori, panificatori) con tutte le conseguenti ricadute sul tessuto imprenditoriale, economico e sociale del territorio». Il pane di Altamura è molto conosciuto ed apprezzato in Italia e all'estero. «È elemento basilare della dieta mediterranea e il suo valore va oltre gli aspetti nutrizionali - sottolinea ancora Lucia Forte - in quanto è carico di una forte connotazione simbolica, ma rappresenta anche un volano per l'economia del territorio, rappresentando un brand internazionale del 'made in Italy' che dà lustro alla nostra Altamura e alla Puglia. E prodotto rappresentativo e identitario della nostra cultura alimentare e delle nostre tradizioni. Nel suo impasto sono presenti valori culturali e spirituali. Nella ricetta del pane d'Altamura sono condensati secoli di storia e i valori più profondi della nostra comunità. Il pane offre la possibilità di valicare i confini e metterci in comunicazione con il mondo».

Alla Giornata mondiale del pane in programma ad Altamura gli attori della filiera e le istituzioni del territorio, oltre ai centri di ricerca e alle università, sono chiamati ad un confronto sia sulle potenzialità del pane di Altamura sia sulle opportunità offerte all'intera filiera produttiva dal Pnrr. «Il Consorzio, assolvendo alle sue primarie finalità di promozione e valorizzazione, oltre che di tutela, ha il compito di custodire la tradizione valorizzandone i suoi molteplici aspetti - ha aggiunto la presidente del Consorzio Forte - ma proiettandola al futuro seguendo un percorso di crescita ed evoluzione produttiva e imprenditoriale, improntato ai valori della sostenibilità, ponendo così l'intera filiera nelle condizioni di essere al passo con i tempi che si evolvono e cambiano velocemente. Dobbiamo farlo guardando al mercato, ascoltandolo e compiendo scelte che mirino a soddisfarlo pienamente. Il tutto seguendo un'unica direttrice: generare valore aggiunto equamente distribuito tra tutti gli attori della filiera ponendo all'apice della stessa il consumatore e la collettività».