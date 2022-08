Gioia, schianto tra due auto nella notte: una donna morta e quattro feriti

Una donna di 73 anni è morta e quattro persone sono rimaste ferite. È questo il drammatico bilancio dell'incidente avvenuto nel corso della notte, intorno all'1.40, all'ingresso di Gioia del Colle, nei pressi della Termosud, lungo la via per Santeramo.

La dinamica e le vittime

La 73enne che ha perso la vita si trovava a bordo di una Ford focus. La vettura si è scontrata, e la dinamica è al vaglio dei carabinieri, con una Fiat Tipo su cui viaggiavano i quatto feriti che sono stati trasportati a sirene spiegate negli ospedali Di Venere e Policlinico di Bari, al Miulli di Acquaviva e al Perinei di Altamura. Sul posto le ambulanze del 118 provenienti da Noci, Altamura, Sammichele e Santeramo. Per liberare i feriti dal groviglio di lamiere sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Putignano.

L'altro incidente



Sempre nella notte appena trascorsa, a Molfetta, alle 00.30, una Ford Fiesta si è schiantata contro un palo. Feriti in maniera lieve conducente e occupanti. Nelle prime ore del mattino altro grave incidente lungo la statale 100.

Quello sulla Statale 100 è avvenuto alle 7 all'altezza di Sammichele di Bari. Un furgone di surgelati ha tamponato violentemente un mezzo della nettezza urbana. Ad avere la peggio l'uomo nel furgone, ricoverato al Miulli. I due della spazzatrice sono in ospedale per accertamenti. Ambulanze da Sammichele, e Gioia del Colle. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Gioia. Traffico rallentato e alternato su una corsia