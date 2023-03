Sparatoria in strada: due uomini feriti da colpi di arma da fuoco. Ricoverati in ospedale

Sparatoria ieri sera, intorno alle 20.30, a Gioia del Colle in provincia di Bari: due uomini di 46 anni L.A. e 40 anni M.G. di Gioia del Colle sono stati feriti con colpi di arma da fuoco e trasportati ieri sera all'ospedale di Acquaviva delle Fonti (Bari), dove ora sono ricoverati. Uno dei due, il più grave è stato sottoposto a doperazione.

Subito dal 118 è stata inoltrata la segnalazione ai carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto avvenuto a Gioia del Colle: il ferimento è avvenuto a pochi passi dall'ufficio postale davanti a un circolo ricreativo in via Ricciotto Canudo.

Pochi giorni fa sempre nello stesso comune un 49enne fu ferito al volto con un colpo di pistola. Gli inquirenti, così, stanno accertando possibili collegamenti tra i due episodi.