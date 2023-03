Ferito con un colpo di pistola: un 49enne finisce in ospedale

Un uomo è stato ferito da un colpo d'arma da fuoco questo pomeriggio, intorno alle 14.30, a Gioia del Colle, in provincia di Bari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia, su segnalazione al numero 112. Il ferito non è in pericolo di vita ed è stato trasportato da personale medico del 118 in un ospedale della zona per le cure.

Le indagini

Sul posto sono giunti i militari della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Bari per un sopralluogo finalizzato anche alla ricostruzione della dinamica del fatto e all'individuazione dell'autore del reato.