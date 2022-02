Il ginecologo accusato di violenze sessuali resta agli arresti domiciliari: rigettato l'appello della Procura, no al carcere

No al carcere. Il Tribunale del Riesame di Bari ha rigettato l'appello della Procura che chiedeva la detenzione in carcere per Giovanni Miniello, il ginecologo barese arrestato il 30 novembre scorso per violenza sessuale aggravata nei confronti di due pazienti. I giudici hanno quindi confermato la detenzione del medico agli arresti domiciliari.

Le denunce

Nei suoi confronti, dopo l'arresto, sono state presentate denunce di abusi subiti da altre donne, portando il numero delle presunte vittime a 16 e a 29 gli episodi contestati di violenza sessuale e lesioni.

Nell'indagine dei carabinieri, coordinata dal procuratore Roberto Rossi con l'aggiunto Giuseppe Maralfa e le sostitute Grazia Errede e Larissa Catella, il medico è accusato di aver proposto rapporti sessuali come cura per il papillomavirus e per prevenire il tumore dell'utero e di aver poi abusato delle pazienti durante le visite.

«Terapia del sesso surreale, le pazienti la rifiutarono»

«Per quanto deontologicamente scorretta, la condotta di Miniello non risulta né irresistibilmente coattiva né posta in essere con approfittamento delle condizioni di inferiorità fisica o psichica delle pazienti», tanto è vero che «la proposta terapeutica alternativa» di rapporti sessuali come cura per il papillomavirus «era apparsa talmente surreale» alle pazienti da rifiutarla.

Sono alcuni dei passaggi del provvedimento con il quale i giudici del Tribunale del Riesame di Bari hanno rigettato l'appello della Procura che chiedeva il carcere per il ginecologo barese Giovanni Miniello. Questi è agli arresti domiciliari dal 30 novembre scorso per violenza sessuale su due pazienti durante le visite. In quell'occasione il gip non riconobbe il reato di violenza sessuale con riferimento alla proposta che il medico avrebbe avanzato ad altre due pazienti di avere rapporti sessuali con lui per curarle dal papillomavirus.

Secondo i giudici la proposta del rapporto sessuale come cura è «fuori dal campo d'azione della violenza o della minaccia costrittiva, tutt'al più potrebbe integrare gli estremi di una condotta induttivo-manipolativa finalizzata a trarre in inganno la vittima circa l'equivalenza di efficacia delle due strade di guarigione dal papillomavirus astrattamente percorribili, quella convenzionale con la sperimentale sessuale». Dalle dichiarazioni delle stesse donne, evidenziano i giudici, «emerge la percezione avuta della improbabilità, al limite dell'assurdo, che una tale pratica sessuale potesse avere un effetto curativo».