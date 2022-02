Bari, sesso per curare le pazienti: il giudice ascolterà le 16 donne che accusano il ginecologo Miniello

Una dopo l'altra, nessuna esclusa: le 16 donne che accusano il ginecologo barese Giovanni Miniello saranno ascoltate dal giudice per raccontare i presunti abusi sessuali subiti durante le visite nello studio medico. Sono state fissate le tre udienze - a partire da dopodomani - che serviranno a cristallizzare, come si dice in questi casi, i racconti delle pazienti.

Il medico ai domiciliari e le molestie nello studio

La vicenda è quella del medico di Bari agli arresti domiciliari dal 30 novembre scorso per violenza sessuale su due pazienti. Dopo l'arresto, alle iniziale quattro denunce se ne sono aggiunte altre dodici: le pazienti hanno raccontato agli investigatori di essere state molestate dal medico e, in particolare, di aver ricevuto proposte di rapporti sessuali come cura per il papilloma virus e per prevenire il tumore dell'utero. Complessivamente 16 testimonianze.

I racconti choc da dopodomani davanti al giudice

Il procuratore Roberto Rossi, l'aggiunto Giuseppe Maralfa e le pm Larissa Catella e Grazia Errede hanno formalizzato 29 capi d'accusa, relativi a episodi di violenza sessuale, di tentata violenza e di lesioni aggravate per aver causato alle pazienti un «disturbo da stress post traumatico». I fatti denunciati e al momento formalmente contestati al ginecologo barese sarebbero avvenuti tra il 2010 e la prima metà del 2021. Per cristallizzarne le dichiarazioni la Procura ha chiesto un incidente probatorio nell'ambito del quale ascoltare le 16 donne. Il gip Angelo Salerno, lo stesso che ha firmato due mesi e mezzo fa l'ordinanza di arresto, ha accolto la richiesta e ha fissato tre giornate di udienza: dopodomani, e poi il 22 e il 25 febbraio.