Gigi D'Alessio in posa con Tommy Parisi, cantante neomelodico e figlio del boss Savino. E sui social la richiesta: «Fate un pezzo insieme»

Tommy Parisi, figlio del boss di Japigia (Bari) Savino e cantante neomelodico, in foto con Gigi D'Alessio, dopo il concerto al Palaflorio dell'artista napoletano.

La foto gira sui social: su Instagram è lo stesso Tommy a pubblicarla. E i fan del cantante barese chiedono una collaborazione tra le parti.

La condanna

Tommy Parisi è stato condannato a otto anni in primo grado nel processo "Do ut des". Figlio di Savino, boss del quartiere Japigia e secondo molti vertice della criminalità organizzata di Bari, negli anni è diventato un punto di riferimento per la musica neomelodica, tanto da essere conosciuto come cantante anche a livello nazionale.