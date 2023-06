Giallo a Monopoli, sale a bordo dell'auto e travolge la figlia uccidendola. Rilievi della scientifica e ascolto di chi era in casa

A bordo della sua auto avrebbe investito e ucciso la figlia di 54 anni. Tragedia questa sera, 2 giugno, intorno alle 20 in contrada Laghezza, a Monopoli. Ancora ignote le generalità della donna, il cui corpo è stato rinvenuto dai carabinieri allertati da una chiamata al 112. La donna sarebbe stata travolta da un'auto alla guida della quale c'era il padre con il quale avrebbe avuto una furibonda lite, ma i contorni dei fatti sono ancora tutti da chiarire. Sul posto si attende il magistrato di turno per gli approfondimenti necessari.

I soccorsi

In contrada Laghezza, lungo il viale privato di accesso alla casa dove vivevano padre e figlia, insieme ai militari della locale stazione dell'Arma, è presente anche il personale della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Bari per i rilievi.

Sono in corso le indagini per accertare le cause della morte della 54enne e cosa realmente sia avvenuto.

Le ipotesi

I militari, comunque, non escludono nessuna ipotesi, anche le più terribili, tanto che sino a tarda notte hanno ascoltato i residenti della villa, tutti parenti della donna deceduta. Contrada Tavarello è una delle contrade più piccole di Monopoli e la villa dove è avvenuta la tragedia è posta su una salita e molto isolata rispetto al resto delle abitazioni. La scientifica ha setacciato il viale in cerca di indizi che potessero confermare, come detto, l'investimento. Ma dagli investigatori non trapela nulla anche perché i rilievi si sono conclusi a tarda ora sotto la luce artificiale dei mezzi dei vigili del fuoco.