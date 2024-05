Un dialogo tra Michele De Tullio, ritenuto vicino al clan Parisi e arrestato nell’ambito dell’inchiesta “Codice interno”, nonché dipendente Amtab, e Giacomo Olivieri, in carcere con l’accusa di voto di scambio, rende l’idea di quello che sarebbe stato lo scenario entro cui si inscrivevano le primarie del centrodestra a Bari del 2019. Quelle in cui Olivieri sostenne Pasquale Di Rella, poi candidato sindaco.

Le chat

In una chat estrapolata dalla polizia giudiziaria dallo smartphone di Olivieri, De Tullio - che è zio di Tommaso Lovreglio, parente del boss Savino Parisi - e l’ex consigliere regionale discutono delle strategie per il sostegno elettorale. Trattative che non avrebbero disdegnato offerte in denaro agli elettori. È il 2 febbraio 2019: «Michele De Tullio - si legge nell’atto investigativo - alle ore 13.08 contatta Olivieri» e gli dice: «Giacomo sono Michele Amtab so che vi siete incrociati con mio nipote... stiamo alla grande... il quartiere è con noi e anche tante altre persone......stiamo lavorando ancora... ... a dopo...». «Olivieri tuttavia immediatamente, alle ore 13.09 con nota audio, evidenzia a Michele De Tullio l'opportunità di "andarli a prendere di peso dalle case (ndr i votanti)" e portarli a votare per le ore 15.00 visto che nei seggi c'è poca gente a quell’ora». Oliveri vuole di più evidentemente e rivela un aspetto che apre una finestra inquietante anche sugli sfidanti di Di Rella alle primarie: «Riferisce di continuare a portare gente al voto perché i collaboratori degli altri competitors stanno pagando gente nei pressi della fiera e di darsi quindi da fare e al contempo di avvisare suo nipote». Tra i due interlocutori sembra vigere un patto. In cambio del sostegno elettorale, De Tullio sembra pretendere un corrispettivo da Oliveri che, forse, tarda ad arrivare: «Entro domani - scrive De Tullio all’ex consigliere regionale - devo prendere delle decisioni ho tante cose da fare, delle promesse che dobbiamo mantenere delle sezioni ecc... Il lavoro è lungo e faticoso lì. Come tu sai bisogna prendere la penna in mano e scrivere quindi cè un lavoro dietro.... tranquillo se non puoi mantenere cio che poi sei rimasto d'accordo con mio nipote non fà nulla stima c’era e stima rimane tra noi....».

De Tullio rivendica la sua influenza nelle compitazioni elettorali: «Perché non piace essere trattato come l’altra volta io nelle votazioni sono stato sempre uno gettonato in giro ne sanno qualcosa di me... fammi sapere entro domani se no io devo disdire tutte le promesse fatte e non posso aspettare oltre martedi». E poi aggiunge un riferimento ad Anita Maurodinoia, l’ex assessora regionale ai Trasporti, indagata per corruzione elettorale in un altro fascicolo: «Credimi non ti sto dando nessuna pressione e ciò che dovremmo fare è tanto, è poco dall'altra parte però siccome c’è stima e c’è mio nipote ok.... lo sai le pressioni che ho a livello aziendale e tutto (il riferimento sarebbe all’Amtab, ndr). La Maurodinoia mi sta mandando a chiamare ogni giorno, le ho mandato a dire che non ho testa in questa campagna». Insomma, ancora un altro riferimento alla moglie di Sandro Cataldo da parte di alcuni soggetti orbitanti attorno a Giacomo Olivieri. Olivieri, nel dialogo captato con De Tullio, ci tiene a prendere le distanze da Maurodinoia: «Penso che io come politico non dovrei essere messo alla pari dei politici che hai incontrato negli ultimi 40 anni. E neppure al pari della Maurodinoia. Ma magari di questo non è con te che devo parlare». Si legge nelle carte: «L'interlocutore tuttavia sembra replicare a Giacomo Olivieri a più riprese ma le risposte risultano inviate ma successivamente cancellate dal mittente».