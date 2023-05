Geo Barents verso il porto di Bari: pronto il piano per accogliere i 605 migranti

Geo Barents verso il porto di Bari: arrivo previsto nella mattinata di domani - 30 maggio - Intanto è stato predisposto il piano per accogliere i 605 migranti. Sei ambulanze organizzate in tre turni con medici, infermieri e operatori socio sanitari, posti letto per i minori negli ospedali del Barese e due ambulatori mobili nell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari. E' questo il piano di assistenza sanitaria predisposto dalla Asl di Bari e Policlinico per i 605 migranti in arrivo domani mattina nel porto del capoluogo pugliese, a bordo della nave Geo Barents.

A bordo 605 migranti

Tra loro ci sono 141 minori, 111 dei quali senza accompagnatori, e 16 donne di cui 5 minori accompagnate.

Anche il Policlinico ha predisposto il servizio di assistenza sanitaria per i minori, che saranno i primi a sbarcare dalla nave assieme ai soggetti con criticità. Per le operazioni di triage saranno allestiti due ambulatori mobili dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, dove saranno a disposizione 10 posti letto in area medica e 10 in area chirurgica per i pazienti critici.