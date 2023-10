Il murale per ricordare Gaetano, il 15enne ucciso dalla mafia: «Il suo volto ci accompagnerà per sempre»

Un grande murale da oggi ricorda Gaetano Marchitelli, ucciso per errore da un commando criminale il 2 ottobre 2003, a soli 15 anni, mentre lavorava in una pizzeria. Oggi, a vent'anni da quella tragedia, è stata infatti inaugurata l'opera di Daniela Sersale, realizzata su un muro di piazza Umberto I, nel quartiere Carbonara, dove avvenne la tragedia.

Durante la cerimonia, il sindaco Antonio Decaro ha anche deposto una corona di fiori sulla lapide del giovane assassinato dalla mafia. Il murale è stato realizzato su iniziativa del Comune di Bari, in collaborazione con il Municipio IV e con il sostegno della fondazione di antimafia sociale Stefano Fumarulo.

Presenti fra gli altri, oltre a Decaro, i genitori di Gaetano, Francesca e Vito, il presidente della fondazione Fumarulo, Angelo Pansini, e il referente regionale di Libera Bari don Angelo Cassano.

Le testimonianze

«Quel giorno - ha detto Decaro - non solo è stata tolta la vita a Gaetano ma è anche stata sottratta la voglia di vivere a Mario Verdoscia, un suo caro amico che da allora, in qualche modo, ha smesso di vivere». «Oggi - ha aggiunto - abbiamo ascoltato le parole e le testimonianze dei ragazzi che frequentano le scuole del quartiere e di Libera che li ha accompagnati in un percorso di consapevolezza. Il volto di Gaetano ci accompagnerà per sempre, accompagnerà questa comunità e tutte le persone che attraversano la piazza, accompagnerà anche quelli che a pochi metri da qui continuano a delinquere ai danni del quartiere e di questa comunità».