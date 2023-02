Spaccata in centro: rompono la vetrina e portano via i soldi della cassa

Nuova spaccata in centro a Bari. Ad essere colpito il negozio di abbigliamento Xagon Man in corso Cavour. Ignoti hanno rotto la vetrata della porta per penetrare all’interno dei locali. Come in alcuni casi precedenti avvenuti nei giorni scorsi, i malviventi hanno portato via con sé la cassa, con all’interno il fondo cassa.

L'intervento delle forze dell'ordine

Sul posto sono intervenuti prima gli uomini della vigilanza Ivri, e successivamente i carabinieri. Da capire se sia stata portata via anche merce dal negozio. Si tratta dell’ennesimo colpa avvenuto nella stessa zona nel corso delle ultime due settimane, dopo le spaccate da Kiki Fish & Pokè, GameStop e Jerome.