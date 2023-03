Furto con spaccata in centro ai danni di un ristorante: bottino da 400 euro

Non si fermano i furti con spaccata in centro a Bari. Nella notte ignoti hanno distrutto la vetrina di un ristorante in centro, "Biga e Fila" in via Argiro, per poi penetrare all'interno. Il bottino del furto è di 400 euro, i soldi dell'incasso della serata lasciati in cassa.

Sul posto è intervenuta una volante della polizia di Stato e sono in corso i rilievi da parte della polizia scientifica.

I precedenti

Ormai non si contano più i nuovi episodi del genere registrati in città, dalla spaccata in piazza Umberto al ristorante Kiki Fish & Pokè al Gamestop di corso Cavour, dal bar Jerome al negozio di abbigliamento Xagon Men.

Il modus operandi è sempre lo stesso, i ladri rompono la vetrina con oggetti di fortuna (stavolta sembra sia stato usato un masso) e rubano quel che si può creando grossi danni ai locali. Le forze dell'ordine hanno garantito maggiori controlli, ma sembra che il fenomeno sia davvero difficile da eliminare.