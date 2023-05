Furto in un negozio di animali: preso anche il pappagallo Rudy

Non li bastavano cento euro, un computer, parafarmaci, antiparassitari, collari, i ladri hanno preso anche un pappagallo ara di circa 20 anni, conosciuto nel quartiere come Rudy. Una brutta sorpresa per il proprietario di un negozio di animali a Molfetta, in provincia di Bari.

La dinamica

I ladri sarebbero entrati in azione intorno alle 6, dopo aver tagliato con un flessibile la serranda dell'esercizio. Poi sarebbero passati dalla piccola fessura, intrufolandosi all'interno. Dopo aver ripulito la cassa e sottratto soldi, computer e medicinali hanno rubato anche il pappagallo.

Stando ai primi rilievi, svolti dai Carabinieri dell'aliquota radiomobile, il furto sarebbero avvenuto in pochi minuti, vista anche la presenza degli altri animali nel negozio.

I precedenti

Il furto di Rudy è soltanto l'ultimo nella lista degli ultimi tre mesi a Molfetta ai danni di attività commerciali, come parrucchieri, saloni di bellezza e centri estetici.