Furti con spaccata tra Picone e Carrassi: due arresti

Due uomini sono stati arrestati a Bari dai carabinieri per quattro furti aggravati commessi ai danni di attività economiche, con la tecnica della spaccata delle vetrine e delle saracinesche, nei quartieri di Picone e Carrassi.

I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per un 51enne e ai domiciliari per un 37enne. Gli episodi contestati sono stati commessi tra l'agosto ed il settembre di quest'anno, il primo il 24 agosto. Sono state colpite due pizzerie e due esercizi commerciali in cui sono stati portati via contanti e merce per un valore di oltre mille euro.

Identificati grazie alle telecamere

Grazie a un particolare del veicolo utilizzato nella fuga dell'ultimo furto commesso il 5 settembre scorso, gli investigatori sono riusciti a identificare il 37enne, proprietario dell'auto. Il 51enne è ritenuto il materiale esecutore dei furti e, già detenuto a Bari, ha ricevuto la notifica della nuova ordinanza alla casa circondariale di Carrassi. Il 37enne, inoltre, era già ai domiciliari presso la sua abitazione e qui gli è stato notificato il provvedimento.