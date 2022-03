Fuga per tre province con il furgone rubato poi lo abbandona in statale

Poteva avere conseguenze più gravi, se non fosse stato per il buon senso delle forze dell'ordine, il lungo inseguimento conclusosi ieri sera in territorio di Fasano.

La fuga tra tre province

Un furgone bianco, rubato a Foggia, è stato intercettato a Bari da una pattuglia della Polizia Stradale di Gioia del Colle. Ne è scaturito un lungo inseguimento e ai poliziotti si sono accodati, nell'inseguire il furgone, una pattuglia della Guardia di Finanza della Compagnia di Monopoli, una dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Monopoli e una della Stazione dell'Arma di Polignano a Mare. L'autista del furgone si è poi immesso sulla Statale 172 e giunto all'altezza dello svincolo Fasano-Zoosafari pare abbia volutamente uscire di strada per poi scendere e fuggire a piedi nelle campagne.

L'inseguimento sulla statale

Le forze dell'ordine, temendo che l'autista potesse provocare un incidente, hanno inseguito il mezzo in modo che non creasse pericoli per gli altri automobilisti. Probabilmente conosceva la zona in quanto ha subito fatto perdere le proprie tracce nel buio nonostante poliziotti, carabinieri e finanzieri si siano messi a cercarlo. Particolare non secondario il fatto che al furgone erano già state cambiate le targhe in quanto pare fosse di provenienza straniera. I rilievi sono toccati alla Polizia Stradale di Gioia del Colle che dovrà cercare di svelare quello che, al momento, resta un mistero. Il furgone, infatti, era vuoto. Sarà controllato minuziosamente dopo la rimozione dal terrapieno in cui è finito.