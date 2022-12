Frode, sequestro di beni per 2 milioni a un avvocato: presunte irregolarità sulle dichiarazioni dei redditi

Negli anni dal 2016 al 2019 non ha presentato o ha presentato in modo infedele le dichiarazioni dei redditi: questa l'accusa a un avvocato, residente nella provincia di Bari, che è stato destinatario di un provvedimento di sequestro di beni per un valore di 2 milioni di euro eseguito da militari della Guardia di Finanza di Gioia del Colle coordinati dal I Gruppo Bari. Si tratta della somma equivalente al presunto profitto dell'evasione fiscale.

Il sequestro

Il decreto di sequestro preventivo è stato emesso dal gip del Tribunale del capoluogo pugliese, su richiesta della Procura della Repubblica. Il professionista avrebbe sottratto all'imposizione compensi percepiti per circa tre milioni di euro, che gli ha consentito un risparmio d'imposta (Irpef ed Iva) pari all'importo sequestrato.

Significativi elementi di riscontro sono stati acquisiti dalle indagini bancarie eseguite nei suoi confronti.