Due mesi di grandi eventi fra sport, fiere, congressi e manifestazioni culturali. Con l’avvicinarsi della primavera la città si prepara a un cartellone ricchissimo che - sperano gli operatori turistici – dovrebbe rivitalizzare anche il turismo a Bari.

Si parte il 18 e 19 febbraio con la Running Heart: gara competitiva (dieci chilometri), corse non competitive (da dieci e cinque chilometri) e passeggiata (3,5 chilometri) che uniscono promozione di corretti stili di vita, prevenzione di malattie cardiovascolari e sport. Si va avanti dal 24 al 26 febbraio con la Bari Med Marathon, la gara podistica dedicata ai 22 Paesi del Mediterraneo e, in particolare, all’Albania. A prendere il via, il 26 alle 9.30, dal Med Sport Festival allestito in piazza della Libertà, saranno due competizioni: la Med Marathon di 21 chilometri aperta a tutti gli atleti amatoriali, e una 10 chilometri competitiva e non competitiva rivolta in particolare alle aziende e ai lavoratori, pensata per promuovere forme di welfare aziendale e favorire il benessere fisico dei dipendenti.

APPROFONDIMENTI IL FESTIVAL “Scordato”, Rocco Papaleo e Giorgia, anteprima al Bif&st BARI Sport, torna la corsa in città: Deejay Ten, Running Heart, Vivicittà LE STRATEGIE PER IL FUTURO Programmazione e fondi per far volare la cultura in Puglia. «Ma serve un assessorato»

La novità

La novità, in questa seconda edizione, è la politica “plastic free” della gara. Bari sarà, infatti, la prima città in Italia e la prima tra quelle del Mediterraneo a sperimentare un innovativo sistema di idratazione degli atleti, ovvero delle ampolle di acqua il cui involucro è costituito da una pellicola di alga marina, totalmente commestibile. La stagione podistica prosegue il 2 aprile con la tradizionale Vivicittà alla quale solo lo scorso anno hanno partecipato quattromila persone. La partenza e l’arrivo dovrebbero essere fissati, come da tradizione, all’ingresso principale del parco 2 Giugno, mentre il percorso dovrebbe ancora una volta interessare i quartieri Murat e Japigia.

E infine con la Deejay Ten, al via il 16 aprile, che si sviluppa nelle corse di dieci e cinque chilometri ideate da Linus e diventate ormai un appuntamento nazionale per tutti gli sportivi. C’è grandissima attesa anche fra gli amanti del cinema che, dal 24 marzo al primo aprile, affolleranno il fittissimo programma del Bif&st 2023. Il cartellone ricco è di anteprime internazionali, mentre sono previsti eventi anche nei negozi, bar, ristoranti e spazi culturali privati della città. Presidente della 14eima edizione sarà il regista tedesco Volker Schlöndorff, premio Oscar per il film “Il tamburo di latta”. Mentre sarà l’attrice, regista e musicista italiana Sonia Bergamasco a ricevere il premio Fellini. Con la bella stagione torna ad animarsi anche la Fiera del Levante. Dal 22 al 25 aprile i cancelli saranno aperti per Expolevante, l’immancabile fiera internazionale per il tempo libero.

Gli appuntamenti

Ma gli appuntamenti cominceranno già fra meno di un mese: dal primo al tre marzo è infatti previsto il Btm, Business Tourism Management, tre giorni di incontri, think tank, workshop, seminari, formazione ed eventi culturali dedicati al comparto del turismo. Dal 12 al 15 marzo sarà invece la volta di Levante Prof, la più importante fiera del Mezzogiorno dedicata ai comparti di alimentazione, panificazione, pasticceria, pizzeria, pasta fresca, gelateria, birra, vini, bar, ristorazione, confezionamento, bomboniera, catering, pubblici esercizi, hotellerie. Dal 31 marzo al primo aprile apriranno le porte di Viscom Bari, che metterà in mostra il meglio delle tecnologie, soluzioni e applicazioni della comunicazione visiva ancora una volta negli spazi della Fiera del Levante. Mentre, per tutti gli amanti dei tatuaggi e gli addetti al settore, dal 28 al 30 aprile l’appuntamento è con Bari Tatoo Convention, alla quale parteciperanno 150 tatuatori italiani e internazionali, con più di 50 eventi e momenti di intrattenimento. Insomma, la stagione dei grandi eventi è ormai alle porte, pronta a proiettare il capoluogo pugliese sul palcoscenico internazionale.