Fiera del Levante, il programma completo degli eventi e i costi del biglietto. Emiliano: «Il tema dell'energia è sempre stato un chiodo fisso»

Oggi l'inaugurazione, domani si parte. Tutto pronto nel quartiere fieristico di Bari per il tanto atteso ritorno della Campionaria Generale Internazionale in programma, dopo un anno di stop a causa dell’emergenza sanitaria, dal 15 a domenica 23 ottobre. Enogastronomia, pesca, creatività e design, innovazione, mediterraneo, arredamento, automotive, Galleria delle nazioni, shopping, cultura: tra convegni, eventi, iniziative e spettacoli, per nove giorni la Fiera del levante si appresta ad essere palcoscenico per discutere, confrontarsi, rilanciare aree strategiche per lo sviluppo regionale, promuovere a livello internazionale il made in Puglia e il made in Italy, ma anche per ritrovarsi, divertirsi, stare insieme.

Emiliano: «Al lavoro per la Puglia»

Il presidente della Regione Michele Emiliano ha affrontato diversi argomenti nel lungo discorso durante l'inaugurazione. Ecco alcuni passaggi principali: «La guerra sta mettendo a dura prova i bilanci di famiglie e imprese. Ci aspettiamo dal nuovo Governo aiuti immediati. Chiediamo la stessa concretezza che pratichiamo qui in Puglia, come la decisione della Giunta regionale di sospendere i mutui sugli strumenti di incentivazione alle imprese fino al 30 giugno 2023. Significa dare ossigeno a piccole imprese come bar, negozi, botteghe artigiane, ristoranti. Faremo la stessa cosa per le realtà più grandi, per le quali chiederemo all’Associazione Bancaria Italiana la sospensione dei mutui degli investimenti fatti su tutti gli altri strumenti finanziari regionali di incentivazione. Ma tutti i mutui in corso devono essere immediatamente sospesi dal Governo nazionale per salvaguardare le imprese e per evitare che il loro fallimento trascini nel baratro tutto il sistema bancario e creditizio. Questa misura non può non avere carattere europeo e si devono impedire manovre che non siano concordate ed applicate a livello europeo, per non violare nella sostanza, se non nella forma, i principi della libera concorrenza dei trattati. Il tema dell’energia è sempre stato un chiodo fisso per noi, ben prima della crisi internazionale, perché intuivamo la debolezza dell’Italia sotto questo aspetto. Va immediatamente imposto a livello almeno europeo un tetto al prezzo del gas e dell’energia che consenta di superare con un atto politico storico la dinamica dei prezzi. Siamo i primi produttori di energie rinnovabili: Nel Mezzogiorno prima Regione sia per potenza installata (10,4% della potenza nazionale) sia per la producibilità (pari all’8,6% del totale nazionale)».

Poi, un messaggio sul futuro: «Ho deciso di rimanere qui a fare il Presidente della Regione per continuare a fare il mio dovere, nella convinzione che non ci sia onore e soddisfazione più grande di rimanere alla guida di questa meravigliosa terra insieme a tutti voi. Non importa quali probabilità di successo abbiamo nel perseguire giustizia, libertà e benessere, l’importante è battersi per ciò in cui si crede. Al lavoro dunque! per la Puglia e per l’Italia».

Decaro: «Pronto a sedermi al tavolo col futuro Governo per trovare soluzioni»

Il sindaco di Bari Decaro ha parlato durante l'inaugurazione in corso. «In queste condizioni le imprese rischiano di non sostenere i costi esorbitanti dell’energia e ogni giorno ascoltiamo grida di allarme che raccontano di anni di sacrificio che rischiano di scomparire di fronte a una bolletta che non dà via di scampo. In questa situazione purtroppo i Comuni non se la passano meglio e, come stiamo denunciando ormai da mesi, il rischio default è dietro l’angolo. Da una rapida analisi condotta con l’aiuto della struttura tecnica di Anci, i Comuni allo stato attuale hanno bisogno, complessivamente, di circa 1 miliardo di euro aggiuntivi rispetto a quelli già stanziati, per far fronte ai costi dell’anno in corso e per i primi mesi del prossimo. Per restare ai numeri, il Comune di Bari spendeva lo scorso anno 7,3 milioni di euro per l’energia. Quest’anno la stima è di 16,3 milioni. Sono 9 milioni di euro in più, con un rincaro del 127% a fronte di un ristoro da parte del Governo di poco più di 3 milioni di euro. Capite bene che il rischio di dover tagliare i servizi sociali, i contributi per lo sport e per la cultura è più che reale».



Con grande onestà e con grande franchezza ha aggiunto «noi sindaci siamo sempre stati in prima linea in caso di emergenze, ma non è possibile far fronte a una situazione di tale portata e con tali incertezze affidandoci ancora una volta all’iniziativa, a volte disperata, degli amministratori locali che, in queste settimane, devono scegliere se spegnere le luci per strada o rinunciare alle luminarie di Natale. Solo ieri si sono insediate le nuove Camere e mi auguro vivamente che, con grande responsabilità, si proceda alla formazione del nuovo esecutivo nel minor tempo possibile. Servono risposte certe e in tempi brevi. Nessuno pretenderà né chiederà miracoli al nuovo Governo, ma scelte chiare sì. Oggi, a nome di tutti i sindaci italiani, chiedo a chi ha legittimamente vinto le elezioni e governerà questo Paese di indicarci la strada per superare questi mesi di difficoltà. Perché rischiamo un autunno caldo nelle piazze delle nostre città e un inverno gelido nelle aule delle nostre scuole.

E noi non possiamo permettere che ciò accada. Per questo, nel mio ruolo di sindaco di Bari e, soprattutto, di presidente nazionale dell’associazione dei Comuni, sono pronto a sedermi con il futuro governo per individuare soluzioni che possano aiutare famiglie, imprese e Comuni».

Il programma

Tante le conferme e tante le novità: ManiFuture, il Salone Mediterraneo del design, spazio espositivo dedicato alle creatività e all’eccellenza dell’arredo e del design pugliese, tra occasioni di business e percorsi creativi, il Salone dell’Innovazione, gallery dedicata alle start up, alle aziende e ai progetti innovativi del panorama nazionale ed internazionale, l’enogastronomia di eccellenza, nel padiglione 19, dove tra show-cooking, masserie didattiche, percorsi tematici e degustazioni si valorizzeranno le aziende pugliesi di eccellenza e di qualità certificata, con uno spazio anche dedicato alla filiera ittica e alla promozione della blue economy, della sostenibilità ambientale e della tracciabilità dei prodotti. Tra le novità, il 16 ottobre, nel padiglione 20, ci sarà la 2^ edizione del Campionato Italiano dei Giovani Macellai, manifestazione dedicata alla carne e alla valorizzazione dei talenti locali della macelleria.

Attesissimo il ritorno della Galleria delle Nazioni, uno dei settori che ha fatto la storia della Fiera del Levante, con i suoi colori, i profumi, i prodotti tipici e l’artigianato. Confermate, ma comunque in una veste rinnovata, anche gli spazi dedicati all’automotive, con l’esposizione di macchine nuove e usate, il Salone dell’arredamento, con l’esposizione di soluzioni sia per arredo d’interno che per edilizia outdoor e gli spazi dedicati allo shopping e alla Sicilia, tra prodotti artigianali e food.

Presenti, come ogni anno, anche una rappresentanza delle Forze dell’ordine, dai Carabinieri, alla Guardia di finanza e all’aeronautica, dalla polizia municipale all’esercito.

Gli spettacoli

Ma la Fiera del Levante è anche spettacolo, cultura, divertimento per grandi e piccini. Torna, dopo quasi 30 anni, il Luna Park con oltre 20 giostre su 10.000 mq di superficie: ruota panoramica, macchine da scontro, crazy dance, giostre ad alte velocità, simulatore in 5d, crazy bus e tanto altro. E poi, spettacoli, live show, eventi itineranti che animeranno la fiera intrattenendo i visitatori durante l’intera giornata: l’emozionante performance di danza aerea e acrobatica di Elisa Barucchieri e la sua ResExtensa Dance Company, gli sketch comici del cabarettista Uccio De Santis, le acrobazie del cileno Mistral, la magia dello spettacolo delle fontane danzanti e ancora musica, improvvisazione teatrale e un altro graditissimo ritorno, il Carillon vivente. Spazio anche per tiktoker, star del web e influencer amati dai giovanissimi.

Nei viali del quartiere fieristico sarà allestita l’installazione di 5 libri-totem, realizzata con il sostegno della Fondazione Megamark, che racconta con parole ed immagini la Fiera del levante del passato, del presente e del futuro, patrimonio storico da salvaguardare che tra tradizione e innovazione continua a promuovere il dialogo tra paesi e culture e a rivendicare la sua vocazione imprenditoriale nel nome di San Nicola e dell’Oriente.

I biglietti

Il costo del biglietto è di € 3,00. L’accesso è gratuito per coloro che arriveranno nel quartiere fieristico in bicicletta, per le persone con disabilità accompagnate (1+1), e i bambini al di sotto dei 10 anni. I biglietti, già disponibili on line sul sito della Fiera del Levante (www.fieradellevante.com) si potranno acquistare anche presso gli ingressi Orientale, Edilizia e Agricoltura dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 20.00 e sabato e domenica dalle 10.00 alle 21.00.