Fiera del Levante tra blue economy e innovazione: per la prima volta niente premier e ministri

Le belle storie non finiscono mai è il claim di questa 85esima edizione della Fiera del Levante, è il titolo dello spettacolo della coreografa e danzatrice Elisa Barucchieri, ma è anche un auspicio a conservare ciò che questa campionaria ha rappresentato fin dal 1930, anno della sua prima edizione, nonché un invito a proseguire negli anni futuri. Fra tradizione e innovazione, luogo di incontro e di scambio, a cominciare dai Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

Un'edizione che sancisce una ripartenza, difficile, ma pur sempre un ritorno dopo lo stop, causa pandemia, dello scorso anno. Non perché ora la pandemia sia scomparsa, lo dimostrano i bollettini quotidiani su situazione Covid, non perché ora sia tutto in discesa e ci sia una gran voglia di fare festa. Perché a farci sentire il peso della strada in salita c'è un conflitto che dura da più di 7 mesi e che presto potrebbe divenire mondiale e il caro energia che falcidia famiglie e imprese.

Non ci saranno autorità di governo

Una ripartenza diversa anche perché la cerimonia di inaugurazione non si terrà sabato mattina ma nel pomeriggio di venerdì 14 e soprattutto non ci saranno autorità di governo, almeno in veste ufficiale, mentre non mancheranno i rappresentanti istituzionali locali dal presidente della Regione Emiliano al sindaco Decaro e ovviamente i vertici della Fiera con il presidente Ambrosi e le autorità civili, militari e religiose del Mezzogiorno. Niente domande al Governo quindi e niente risposte, almeno per questa edizione della Fiera. Ma la Fiera del Levante è anche un segno di speranza, un gancio verso il futuro, verso l'innovazione. E proprio a questa è dedicato uno spazio, nel modulo 1 del nuovo padiglione.

Ci sarà una gallery di alcune delle migliori aziende dell'innovazione pugliese. Un'area dedicata alle mini start up e uno spazio interamente riservato alle grandi aziende e ai loro prodotti: da macchine da cucire controllate da un'app, a strumenti di telemedicina e monitoraggio da remoto di pazienti, fino ad aziende come la Bip consulting di Milano o la veneta Koinè, grande azienda di call center. Da non perdere la novità di Evholo, startup di Predict, azienda innovativa nel settore dell'healthcare. Sempre nel Salone dell'Innovazione sarà installato un palco olografico che, grazie al software Optip, permetterà di trasportare in tempo reale una persona in ologramma in qualsiasi parte del mondo. Il palco sarà a disposizione di tutti i visitatori che vorranno provare questa esperienza immersiva.

Dal futuro alla tradizione. Alla galleria delle Nazioni, tra i colori sgargianti delle stoffe, il forte odore delle spezie d'Oriente, i preziosi prodotti artigianali. Saranno presenti circa 20 Paesi, portatori sani di storie, culture e tradizioni. Dal passato torna prepotentemente a far sognare e divertire grandi e piccini il Luna park con tante giostre su un'area di 10mila metri quadrati.

Divertimento e spettacoli

Oltre quello di Barucchieri e la sua Res Extensa, ci saranno Uccio De Santis, il professore di fisica che spopola su TikTok, Vincenzo Schettini con lo spettacolo La fisica che ci piace, e ancora influencer come Daniele Condotta e Michele Carella, Mabò Band, Takabum Street Band, Compagnia Lannutti e Corbo - PIPPU Piccola Impresa Per Produrre Umorismo, Mistral, il Carillon vivente. Fra le grandi novità di quest'anno nei padiglioni 19 e 20 il Salone della pesca e del mare, un viaggio per i visitatori alla scoperta delle preziose risorse del settore ittico, dell'acquacoltura pugliese e della mitilicoltura. Uno spazio, quindi, tutto dedicato alla blue economy. Con Manifuture spazio al salone mediterraneo del Design, iniziativa dedicata a legno arredo, oggettistica, manufatti di pregio in vario materiale ma anche a moda, gioielleria, tessile casa. Non poteva mancare anche quest'anno il salone dell'Arredamento, sistemi di riposo e edilizia abitativa per interni, ma anche per l'edilizia outdoor, nel piazzale antistante il nuovo padiglione, con esposizione e vendita di mobili da giardino e piscine.