Fiera del Levante, in mostra i prodotti tipici di Puglia. Ecco cosa trovare

Vellutata di rape, pesto di cavolo nero, crema piccante al peperoncino e poi birre artigianali, salumi e formaggi. Alla Fiera del Levante protagoniste le eccellenze agroalimentari di Puglia tanto apprezzate in ogni parte del mondo. I prodotti tipici di Puglia sono in mostra al padiglione 19 della Campionaria dove si possono trovare i prodotti di 34 aziende espositrici e otto Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) che si alterneranno in due stand dello spazio espositivo.

Cosa si può trovare

Si parte dal tarallo dello chef, l’idea nata da tre professionisti di Canosa di Puglia. Una ricetta equilibrata con le materie prime del territorio a chilometro zero sapientemente elaborate da uno chef stellato che calibra con massima precisione i punti di cottura degli ingredienti per lasciare intatti i sapori e le qualità organolettiche.

Il miele

Nell’ambito del Bio distretto delle Lame invece è possibile acquistare prodotti dell’Alta Murgia quali mieli al coriandolo e al trifoglio incarnato o le mandorle impollinate dalle api. E ancora con l’etichetta “I buoni” la Comunità Oasi2 supporta il progetto di Agricoltura Sociale contribuendo all’inserimento lavorativo al termine del percorso terapeutico di riabilitazione di persone affette da dipendenze patologiche. Così si producono la vellutata di rape, il pesto di cavolo nero, la crema piccante al peperoncino.

Le birre

Per gli amanti delle birre artigianali poi si possono soddisfare tutti i palati: dalla birra “Strafika”, prodotta con i fioroni di Polignano a Mare alla “Pan” al profumo di pane di Altamura Dop.

Nella distesa infinita sui banconi di prodotti caseari, salumi, pane, focacce è da segnalare anche il provolone con latte 100 per cento di bufala prodotto a Corato.

Le eccellenze delle altre Regioni

Ma i sapori, i colori, gli odori non sono solo al nel Salone dell’agroalimentare ma anche al padiglione 94 con la Regione Sicilia che presenta una varietà golosissima di arancini. Si va dai classici al ragù a quelli al pistacchio, da quelli alla norma con melanzana, a quelli con broccoli e salsiccia. Un lungo bancone mostra anche le prelibatezze dei dolci siciliani, dalle cassate ai cannoli ai vari gusti ma rigorosamente con ricotta di pecora.

Per gli amanti del piccante e i sapori forti, nello stesso padiglione, lo stand della Calabria con i suoi immancabili peperoncini, la 'nduja e insaccati tipici calabresi.

­

­

­