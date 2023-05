Festa San Nicola a Bari: polemiche per l'intervento dei vigili, poi la marcia indietro

Partenza con polemiche per la festa di San Nicola. Ieri sera c'è stato un "piccolo" inconveniente al Villaggio del Gusto a Bari. Gli agenti della polizia locale sono intervenuti per far rimuovere i tavolini, in quanto non era stata loro comunicato che ci fosse l'autorizzazione.

Le proteste

Ci sono state allora le proteste dei commercianti che sostenevano il contrario. Questa mattina il disguido è stato risolto con la comunicazione dell'autorizzazione agli agenti e così i tavolini sono tornati al loro posto, e tutti i visitatori della manifestazione avranno quindi la possibilità di sedersi a gustare le specialità offerte e le birre artigianali proposte.