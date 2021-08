Spari in piazza tra la folla: 33enne ferito a Molfetta

Serata di paura nel centro cittadino: un uomo di 33 anni è rimasto ferito nel corso di una sparatoria avvenuta intorno alle 21 in piazza Paradiso a Molfetta.

Raccolto dagli amici per strada

Il giovane, colpito da più di un proiettile, si è trascinato per 200 metri fino in via Bixio. Qui sarebbe stato raggiunto da un'auto guidata dal alcuni conoscenti che l'hanno trasportato all'ospedale "Don Tonino Bello" di Molfetta. Il 33enne non risulta in pericolo di vita ed è piantonato dai carabinieri. I militari sul luogo hanno rinvenuto tracce di sangue e un bossolo di piccolo calibro. Sono in corso le indagini.