Felisia, la ragazza trans ha sposato Antonio: «Il giorno più bello mia vita»

“Guardo la mia mano sinistra, vedo la fede al dito e mi chiedo: ma allora è tutto vero?”. C’è commozione nelle parole di Felisia Bulgari, 34enne barese, che questa mattina, all’anagrafe di Bari, si è unita civilmente con Antonio Losacco, suo concittadino.

I media, quasi all’unisono, lo hanno chiamato “il primo matrimonio trans della storia di Bari”, ma per Felisia è, più semplicemente, “il giorno più bello mia vita”.

Una storica prima volta

Un giorno che “ha un valore politico perché – prosegue la giovane donna – nella nostra città, per la prima volta, una ragazza trans ha potuto coronare il suo sogno d’amore. È un fatto non comune per le persone trans, che troppo spesso sono discriminate in famiglia, in società e nel mondo del lavoro”.

Felisia non si sente un’icona, ma è felice di mettere la sua storia al servizio della causa della comunità lgbtqi+: “C’è ancora tanta strada da fare, specialmente al sud. Ma il segreto, in fin dei conti, è uno soltanto: guardarsi negli occhi e imparare ad amarsi, senza giudizi e pregiudizi, come abbiamo fatto io e Antonio”.