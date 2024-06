Fai i suoi bisogni davanti ad un negozio e poi colpisce il vigile con una testata: arrestato

Fa i suoi bisogni davanti ad un negozio. E poi prende a pugni e colpisce con una testata l'agente di polizia locale che era intervenuto per redarguirlo: l'uomo è stato quindi arrestato.

L'aggressione



È accaduto mercoledì scorso a Bari, nel quartiere Poggiofranco, in viale Papa Pio XII, quando un poliziotto della municipale ha notato un soggetto mentre orinava in pieno giorno davanti un'attività commerciale. La divisa è intervenuta sia per interrompere l'esposizione oscena dell'uomo davanti a clienti e passanti che per tutelare il decoro dei luoghi in pieno centro abitato. La reazione improvvisa dell'uomo però ha colto di sorpresa l'agente che è stato aggredito con violenza: il vigile urbano è stato colpito da una testata e poi con una serie di pugni sferrati al volto. L'aggressore si è poi dato alla fuga, inseguito dall'agente (che l'ha rincorso nonostante fosse sanguinante) e da un l'altro collega che era di pattuglia. La fuga è durata qualche minuto e l'uomo è stato quindi bloccato a pochi isolati dal luogo dell'aggressione.

Si tratta di un sessantenne barese, con precedenti penali, che è stato quindi arrestato per minacce e lesioni a pubblico ufficiale (lesioni con prognosi di 7 giorni) e giudicato con rito direttissimo dopo la convalida dell'arresto. Il giudice ha disposto la misura prescrittiva dell'obbligo di dimora nel comune di Bari e il divieto di allontanamento dalla propria abitazione dalle 21 alle 8 del mattino.

“La Polizia Locale - si legge in una nota del comando della Municipale - è quotidianamente impegnata in tutta la città di Bari a presidio del territorio e del decoro urbano, ed episodi del genere, ne attestano l'attenzione nei servizi svolti e la professionalità connotata nella pronta reazione di taluni soggetti che configurino profili penalmente rilevanti, offensivi anche del pubblico decoro con atteggiamenti di indecenza e arroganza”