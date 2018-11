Evase tasse per oltre 10 milioni di euro, arrestati due commercialisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due commercialisi di Mola di Bari, i fratelli Matteo e Maurizio Pappadopoli, sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza che ha sottoposto a sequestro preventivo per equivalente beni per 10,5 milioni di euro. I due commercialisti sono accusati di avere organizzato, in modo sistematico, un sistema di frode che ha consentito ad oltre 40 persone fisiche e giuridiche del sud-est Barese di evadere le tasse per oltre 10,5 milioni di euro attraverso “indebite compensazioni”. Inoltre, il gip del Tribunale di Bari Annachiara Mastrorilli, che emesso il provvedimento cautelare, ha ordinato il sequestro finalizzato alla confisca diretta dei beni trasferiti fraudolentemente al fine di rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell’Erario, per circa 1,5 milioni di euro.