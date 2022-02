Euro 2032, Bari spera e sogna: in ballo i fondi per lo stadio

La Figc ha presentato la manifestazione d'interessa, alla Uefa, per organizzare e giocare in Italia, l'edizione del 2032 degli Europei di calcio. La comunicazione arriva dalla stessa Federcalcio: «La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha presentato nei giorni scorsi alla UEFA la manifestazione di interesse per l'organizzazione di EURO 2032. Con largo anticipo rispetto alla scadenza del 23 marzo, la Figc ha comunicato la volontà di concorrere per l'assegnazione del Campionato Europeo, competizione ospitata nel nostro Paese nel 1968 e nel 1980 (oltre alle 4 gare dell'ultima edizione itinerante)», si legge in una nota diffusa appena un paio di giorni fa tramite il sito ufficiale e le agenzie di stampa.

Il sogno della città



Bari aspetta e... spera. Il San Nicola sembra poter essere uno degli stadi su cui fondare la candidatura, che andrà presentata entro la primavera del 2023 in maniera formale. Perché Bari? Con 58.270 spettatori di capienza, l'astronave progettata da Renzo Piano, è il terzo stadio in Italia per grandezza, dietro soltanto a quelli che superano i 70.000 posti a sedere, cioè San Siro e l'Olimpico. Con i nuovi lavori di ammodernamento persino il Maradona di Napoli ha meno capienza rispetto all'impianto biancorosso. Ergo: l'Italia può davvero permettersi di presentare una candidatura, nella quale saranno previsti fondi per rimodernare e riqualificare gli stadi, senza puntare sul San Nicola? In caso di una grande manifestazione internazionale, probabilmente no.

La storia dello stadio



Il San Nicola vide la luce con Italia 90, ed erano altri tempi. Fu l'unico impianto pugliese, anche se questo lasciò l'amaro in bocca a Lecce, che aveva un Via del Mare già pronto, mentre l'astronave fu costruita e messa in piedi proprio per quella grande occasione. Difficile pensare, oggi, che l'organizzazione di un Europeo possa portare in dote investimenti faranoici come quelli di Italia 90, erano altri tempi e soprattutto oggi gli stadi ci sono. Il problema è che vanno sistemati, resi funzionali ai tempi che corrono, rimodernati, riqualificati. E in quest'ottica il San Nicola, al netto di qualche difficoltà oggettiva legata alla visibilità, può tornare a essere un gioiellino.

I recenti investimenti del Comune, in accordo con l'Ssc Bari, vanno proprio in questa direzione: sta già nascendo uno stadio adatto alla B, con una copertura totale che verrà completamente rifatta, seguendo il programma comunale. L'Italia ha organizzato per due volte gli Europei e in entrambi i casi Bari non è rientrato nel calderone. Ma erano altri tempi ancora, era in piedi solo il vecchio Della Vittoria e soprattutto furono edizioni con appena tre o quattro città protagoniste. Oggi un capoluogo di regione, una grande città metropolitana del Sud, difficilmente resterebbe fuori da una manifestazione di enorme fascino e interesse continentale.

Lo confermano i numeri delle ultime edizioni dei campionati europei: al di là di quella itinerante del 2020, poi disputatasi nel 2021 e vinta dall'Italia di Mancini, in Francia nel 2016 furono coinvolte 10 città e in Polonia e Ucraina nel 2012, ormai dieci anni fa, le gare si giocarono in otto stadi diversi (da considerare la doppia nazione e l'eventuale difficoltà di alcuni spostamenti). Se il modello dovesse essere quello francese, come potrebbe rimanere fuori Bari, che già dispone del terzo stadio per capienza in Italia? Semplice: non potrebbe. E allora, in attesa di capire come e quando riqualificare l'impianto, anche Bari spera negli Europei del 2022. L'assegnazione avverrà nell'aprile del 2023. Non resta che incrociare dita e petali.

