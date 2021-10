Bari, blitz all'alba: arresti per 6 esponenti del clan Strisciuglio

Blitz dei carabinieri questa mattina per sei affiliati al clan Strisciuglio di Bari, destinatari di una ordinanza di custodia cautelate con l'accusa di estorsione continuata in concorso, aggravata dal metodo mafioso. Il provvedimento è in corso di esecuzione dall'alba da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Bari, coordinati nella indagini dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari.

L’associazione mafiosa smantellata con il maxi blitz dello scorso aprile, che portò all’arresto di 99 persone, nacque come una piccola cellula del clan Capriati, diventando negli anni uno dei più estesi clan di Bari.

Maggiori aggiornamenti a breve