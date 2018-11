Estorsione, arrestato il reggente del clan Strisciuglio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Polizia ha arrestato a Bari, con l’accusa di estorsione pluriaggravata di stampo mafioso, Carlo Alberto Baresi, di 45 anni, secondo gli inquirenti attuale reggente del gruppo criminale che fa capo alla famiglia Strisciuglio. L’arresto, chiesto dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari, è stato fatto nell’ambito di una attività di indagine avviata nel settembre scorso in seguito alla denuncia di un imprenditore specializzato nella guardiania dei centri commerciali e nella gestione dei servizi di sicurezza di grandi eventi e manifestazioni canore di richiamo tra cui anche recenti concerti di big della musica italiana organizzati al Palaflorio.All’imprenditore - secondo quanto accertato dagli investigatori - sarebbero stati chiesti 10mila euro mai corrisposti; e vista la minaccia ricevuta, al posto dei soldi la vittima dell’estorsione scelse subito di denunciare l’accaduto. Baresi è stato arrestato nella notte nella sua abitazione di Carbonara. L’uomo era già stato condannato per una sentenza passata in giudicato nell’ambito dell’operazione “Eclissi”. Baresi sarebbe attualmente al vertice del clan Strisciuglio, circostanza confermata di recente anche da neo collaboratori di giustizia interni allo stesso clan.