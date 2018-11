Estetista uccisa a Bari, assolto in appello l'ex compagno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Corte di assise d’appello Bari ha ribaltato la sentenza di primo grado assolvendo per «non aver commesso il fatto» Antonio Colamonico, accusato dell’omicidio dell'ex compagna 29enne italo-brasiliana Bruna Bovino, uccisa il 12 dicembre del 2013 nel centro estetico che gestiva a Mola di Bari. Colamonico sarà scarcerato oggi stesso, dopo oltre quattro anni e mezzo di detenzione in carcere. Fu arrestato nell’aprile 2014. In primo grado era stato condannato a 25 anni per omicidio volontario e incendio doloso.