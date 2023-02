Esplosione di una bombola nel garage, muore un operaio. C'è anche un ferito

È di un morto e un ferito il bilancio di una esplosione avvenuta poco dopo le 10 a Bari in una traversa di via Giulio Petroni, a pochi passi dall'hotel Excelsior. L'esplosione è avvenuta in un garage dove si trovavano due operai che erano al lavoro sul sistema antincendio dei garage. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell'incidente sul lavoro, pare che una bombola sia esplosa e la valvola della stessa bombola abbia colpito in pieno l'operaio, facendolo precipitare giù dalla scala.

L'operaio, insieme al collega, stava intervenendo su un impianto antincendio in alcuni box condominiali nel quartiere Picone, precisamente nella zona dell'estramurale Capruzzi.

I soccorsi

Sul posto la polizia e i vigili del fuoco. A scoppiare potrebbe essere stata una bombola ma sono in corso gli accertamenti. Il boato è stato molto forte.