Elly Schlein a Bari per Vito Leccese: «È una garanzia»

"È una emozione tornare a Bari per sostenere la corsa a sindaco di Vito Leccese: sappiamo, perché lo conosciamo, qual è la sua grande competenza e il suo amore per questa città e soprattutto la sua conoscenza su come far funzionare un'Amministrazione, questa è una garanzia per tutti i baresi. Vito sa dove mettere le mani, sa dove intervenire per continuare l'ottimo lavoro di uno dei più grandi sindaci d'Italia, Antonio Decaro». Così la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, a Bari per la campagna elettorale a sostegno del candidato sindaco del Pd Vito Leccese.

"Ditelo da questo palco che questa è una città mafiosa se avete il coraggio, ma non ce l'avete il coraggio.

Perché siete come la mafia. Senza coraggio". Lo ha detto il primo uscente di Bari, Antonio Decaro, dal palco allestito nel capoluogo. "Veniteci a parlare del vostro progetto dell'autonomia differenziata - continua -. Veniteci a spiegare perché state togliendo a questa città due milioni e mezzo di euro per tagliare i servizi alla città di Bari. Servizi importanti per i nostri cittadini. Veniteci a dire cosa volete fare dell'Acquedotto Pugliese. Venite qui in piazza. E venite a dire, da questo palco, quello che avete scritto su quei manifesti infamanti (Fuori la mafia da Bari, ndr)".