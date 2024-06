Sono 8 i Comuni in provincia di Bari in cui si rinnova sindaco e consiglio comunale. Si vota a Gioia del Colle, Putignano, Rutigliano, Santeramo in Colle, comuni con oltre 15mila abitanti e poi Turi, Binetto, Bitritto e Cellamare, sotto la soglia dei 15mila.

I Comuni

A Gioia del Colle sfida tra Giovanni Mastrangelo (centrodestra), Giuseppe Procino (centrosinistra) Daniela De Mattia (Movimento 5 Stelle e Pro.di.Gio.).

A Putignano Luciana Laera, sindaco uscente, sfida Gianluca Rospi e Michele Vinella.

A Rutigliano Antonella Nacherlilla (centrodestra) contro Roberto Romagno (Moderati) e Giuseppe Valenzano (Pd e 5 Stelle).

A Santeramo in Colle il sindaco uscente Vincenzo Casone (Pd e 5 civiche) sfida Nunzio Zeverino (FI e 3 civiche), Maria Antonietta Panarea (Centrosinistra e 5 Stelle) e Teresa Paradiso (Udc, Fdi e 3 civiche).

Si vota anche a Bitritto, Binetto, Cellamare e Turi: tutti Comuni con meno di 15mila abitanti.