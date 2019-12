Edison: nuovo punto vendita a Bari, bonus e premi

Edison apre un nuovo punto vendita nella città di Bari e rafforza la sua presenza territoriale. Il nuovo negozio, in via Arturo Toscanini 21, viene inaugurato giovedì 19 dicembre alla presenza del sindaco Antonio Decaro, di Nicola Monti e Massimo Quaglini, rispettivamente amministratore delegato ed executive vice president Gas & Power Market di Edison.

I cittadini che si recano nello Store Edison e che sottoscrivono un contratto possono ricevere un bonus fino a 150 euro e partecipare al concorso di Natale a estrazione: 40 premi green al giorno, dai monopattini elettrici all’overboard, fino a una macchina elettrica.

Dalle 14.00 alle 17.00 famiglie e bambini troveranno ad accoglierli Greta e Whiskey il Ragnetto per una festa di Natale con tanta musica, regali e una sorpresa speciale: chi porta la bolletta di luce e gas, riceverà in omaggio il quadretto di Whiskey il Ragnetto in edizione limitata. E a tutte le famiglie verrà regalato lo zainetto di Whiskey il Ragnetto. Per prenotarlo e non rischiare di perderlo, è possibile farne richiesta sul sito coccolesonore.it.



© RIPRODUZIONE RISERVATA