Nell'incidente morirono due colleghi in auto con lui: 45enne rinviato a giudizio per duplice omicidio stradale

Angelo Gargaro è stato rinviato a giudizio, per duplice omicidio stradale, dal Giudice per l'udienza preliminare di Bari, Antonella Cafagna. Il 45enne si era scontrato il 31 marzo del 2021 con una Fiat Punto sulla provinciale 126 tra Adelfia e Sannicandro di Bari, mentre era alla guida di una Audi A4. Un forte impatto che fece perdere la vita ai due colleghi che viaggiavano con lui, Giuseppe Massarelli e Tommaso Verna. Il 46enne al volante dell'altro auto, invece, ha riportato l'amputazione di una gamba.

Come sarebbe andata

Secondo gli atti dell'inchiesta Gargaro complici dell'impatto sarebbero stati l'elevata velocità a 150 km/h su una strada in cui il limite è di 60 km/h, ma anche una manovra di sorpasso in una strada in cui è presente la striscia contnua di mezzeria.

La data del dibattimento

Ma poi, sempre secondo gli atti dell'inchiesta, l'uomo alla guida della Fiat Punto, prima dell'impatto, stava svoltando a sinistra e quindi non era in condizioni di percepire in tempo il sorpasso effettuato dall'Audi A4.

Il tribunale di Bari ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal pubblico ministero, Angela Maria Morea. Il dibattimento avrà luogo il 2 dicembre 2024. I parenti delle due vittime hanno già ricevuto un risarcimento in sede civile.