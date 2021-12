Bari, nascosti in un mobile 12 chili di droga: arrestati due fidanzati

Nascondevano in un mobile di casa quasi 12 chili di marijuana etichettata con le diverse

"fragranze" e suddivisa in buste sottovuoto e barattoli. I carabinieri di Bari hanno arrestato due fidanzati 28enni, inizialmente finiti agli arresti domiciliari e poi, dopo la

convalida, lei tornata in libertà e lui sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora. I militari hanno notato un sospetto via vai dall'abitazione della coppia situata nel quartiere Libertà e hanno deciso di perquisire la casa. I ragazzi, con i carabinieri alla porta, hanno tentato di prender tempo evitando di farli entrare e chiamando subito il legale di fiducia.

Buste e barattoli con diverse "fragranze"

Le successive attività di perquisizione hanno confermato i sospetti. I militari hanno trovato in un mobile 11,7 kg circa di marijuana, 24 grammi circa di hashish, bilancini per la pesatura della droga e attrezzatura per il suo confezionamento, oltre a documentazione contabile relativa alla attività di spaccio. I due, lei del tutto incensurata e lui con un piccolo precedente di polizia, sono stati così arrestati.