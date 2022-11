Trovato morto su un marciapiede dopo la lite con il titolare del bar. C'è un fermo

Si chiamava Giovanni Palazzotto, aveva 27 anni. Viveva a Loseto, quartiere di Bari, ma è stato trovato morto questa mattina alle 6.20 a Bitritto, all’esterno del Coffè Time di via Pietragallo.

I Carabinieri della Compagnia di Modugno, con un'indagine lampo, sono riusciti a ricostruire i contorni della vicenda e alle prime luci dell'alba hanno fermato un uomo. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti anche i Carabinieri della SIS del Comando Provinciale di Bari oltre al medico legale ed al Pm di turno.

La ricostruzione della dinamica



Dalle prima indagini sembrerebbe che la vittima, in stato di alterazione psicofisica, fosse prima entrata nel bar per poi tentare di entrare in una seconda attività commerciale, poco distante. A questo punto, ci sarebbe stato uno scontro fisico con un 31enne, titolare dell’attività, che avrebbe allontanato e immobilizzato il soggetto, deceduto poco dopo.



La visione delle telecamere

Elementi utili a risalire a cosa abbia provocato la sua morte, potrebbero arrivare dalla visione dei filmati ripresi dalle telecamere della zona, acquisiti dai militari.