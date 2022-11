Dramma a Monopoli: suicida a 13 anni. Il corpo ritrovato dalla madre. Ipotesi bullismo

Si toglie la vita a 13 anni. Choc a Monopoli, in provincia di Bari, dove una ragazzina si è suicidata: a trovare il corpo senza vita, nel bagno dell'abitazione dove viveva, è stata la madre della 13enne. Sul posto i carabinieri della locale stazione: si indaga per comprendere quali possano essere stati i motivi all'origine del drammatico gesto. Non è esclusa, per il momento, l'ipotesi del bullismo.

Aggiornamenti nel corso delle prossime ore.