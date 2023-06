Rabbia sui social per la fine di Mariangela: «Lasciata sola e in pericolo»

L'addio dei vicini e dei conoscenti a Mariangela Formica, la donna uccisa a Monopoli e la critica sui social: «Chi sapeva l'ha lasciata sola». C'è una scia di polemica e di forte rabbia per la morte della 54enne che a quanto si apprende aveva da tempo denunciato il comportamento anomalo del padre che venerdì l'ha investita e uccisa con l'auto nel vialetto della villa di famiglia. L'uomo, un 86enne ex impiegato amministrativo dell'Azienda sanitaria locale, è stato arrestato e portato dai carabinieri nel carcere di Bari. Per lui l'accusa è di omicidio aggravato.

I litigi frequenti

Secondo quanto appreso, i litigi erano tra i due erano molto frequenti e avrebbero riguardato per lo più la gestione dell'anziana madre malata di cui la donna avrebbe insistito per occuparsi.

Per chi era a conoscenza della situazione, il femminicidio poteva essere evitato. Mariangela era conosciuta nella città per il suo impegno per gli animali randagi e aveva contribuito alla realizzazione di un canile a Monopoli. In tanti in queste ore le hanno rivolto messaggi di addio su Facebook lamentando il mancato intervento per proteggerla da "padre padrone".

A favore dell'anziana invece si è mossa la Asl Bari, provvedendo all'immediato a ricovero nell’ospedale San Giacomo, dove ha trascorso la notte, per poi, ieri, dimetterla e spostarla in una casa di riposo cittadina fino all'arrivo dell'altro figlio che vive e lavora fuori dalla Puglia.